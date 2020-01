CALCIOMERCATO ROMA IDEA FAVILLI – Ve lo avevamo anticipato, sono ore caldissime in casa giallorossa per il mercato in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il direttore sportivo del club capitolino Gianluca Petrachi, sta pensando all’inserimento in rosa di un altro attaccante, con un profilo di età giovane.

Calciomercato Roma, idea Favilli

Secondo il noto esperto di mercato, l’ultima idea del ds giallorosso è quella di Andrea Favilli. L’attaccante italiano classe 1997 è di proprietà della Juventus, ma va fatto un piccolo riepilogo della sua situazione contrattuale. Il Genoa lo acquistò nell’estate del 2018 con un prestito oneroso e un diritto di riscatto. Un anno dopo la situazione non cambiò e il prestito prosegui per un’altra stagione, modificando però il diritto in obbligo di riscatto.

Bisognerà capire, quindi, se anche la Juventus darà il suo parere nella trattativa.

