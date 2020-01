Calciomercato Roma, in queste ultime ore il direttore sportivo Petrachi deve anche pensare a come sistemare giocatori che non fanno parte della rosa.

Uno di questi è Steven Nzonzi, che aspetta ancora di trovare l’accordo con il Rennes per lasciare il Galatasaray. Il giocatore è ormai fuori rosa in Turchia ed è pronto a rimettersi in gioco in patria. Anche perché vuole mettersi in mostra per riuscire a strappare magari una convocazione per Euro 2020. Impresa che non appare comunque semplice, specie se non si scende in campo con regolarità.

Calciomercato Roma, ecco perché il Rennes tentenna

Il Rennes non fa mistero di voler accogliere il giocatore in squadra. E’ terzo nel campionato francese e ha la chance di riuscire a conquistare un posto nella prossima Champions League. Ma – secondo quanto riporta l’Equipe – il club non sarebbe in grado di finalizzare questa operazione. La richiesta è infatti quella di un prestito di diciotto mesi con la società transalpina che dovrebbe pagare l’intero stipendio del giocatore, che si aggira attorno ai 3,3 milioni più bonus.

Sarebbe proprio la questione economica, dunque, a non far decollare questa trattativa. Il Rennes però deve sbrigarsi, visto che ormai mancano davvero poche ore alla conclusione del calciomercato.

