Calciomercato Roma, Nzonzi ritorna in Francia: va al Rennes in prestito secco

CALCIOMERCATO ROMA NZONZI RENNES – Si conclude dopo 6 mesi l’esperienza di Steven Nzonzi con la maglia del Galatasaray. Lascia la Turchia ma non ritorna a Roma, perché il centrocampista francese, infatti, ritorna in patria.

Nzonzi al Rennes, la formula

L’ex giocatore del Siviglia, arrivato nella capitale nell’estate del 2018 portato da Monchi, si trasferisce in prestito al Rennes, che attualmente occupa il terzo posto in Ligue 1. Nzonzi domani assisterà alla partita contro il Nantes, valida per l’anticipo della ventiduesima giornata del campionato francese.

La formula sarà quella del prestito secco, ma il club giallorosso non dovrebbe partecipare ad una parte dello stipendio come si pensava inizialmente.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!