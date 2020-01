CALCIOMERCATO ROMA UFFICIALE FLORENZI VALENCIA – E’ arrivata anche l’ufficialità del trasferimento di Alessandro Florenzi in Spagna. L’ormai ex numero 24 giallorosso va al Valencia con la formula del prestito.

Il giocatore classe ’91 ha già posato con la maglia del suo nuovo club.

Comunicado oficial | @Florenzi

🔗 https://t.co/qOhC3gr52F#AmuntValencia 🦇 @bwin_es pic.twitter.com/kMOiahe3Ur

— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) January 30, 2020

La Roma saluta Florenzi

Intanto tramite un video pubblicato sul profilo Twitter, la società capitolina ha voluto salutare il ragazzo cresciuto proprio nelle giovanili della Roma. In attesa del comunicato ufficiale del club giallorosso, per capire se si tratterà di prestito secco, ecco il tributo per ‘Ale’.