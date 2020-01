CALCIOMERCATO ROMA NZONZI RENNES – Se ne era parlato nei giorni scorsi, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Steven Nzonzi è un nuovo giocatore del Rennes. La formula è quella del prestito fino a fine stagione, con opzione per un’ulteriore (nel caso la stagione 2020/21).

Comunicato Roma cessione Nzonzi

“AS Roma comunica che Steven Nzonzi si è trasferito a titolo temporaneo allo Stade Rennais Football Club fino al 30 giugno 2020, con l’opzione per un ulteriore anno. Il centrocampista francese era passato in prestito al Galatasaray nell’estate del 2019. Nzonzi ha fatto il suo arrivo in giallorosso ad agosto del 2018, collezionando 39 presenze in una stagione”.

Steven Nzonzi si trasferisce a titolo temporaneo al Rennes ➡️ https://t.co/Pw3TVXE3e8#ASRoma pic.twitter.com/hYdNza3NeW — AS Roma (@OfficialASRoma) January 31, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!