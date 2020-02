Imbarazzante, sconcertante, vergognosa. Non ci vengono in mente altri aggettivi per descrivere la prestazione di questa sera dei giallorossi. Sassuolo-Roma doveva regalare conferme dopo la buona prestazione nel derby, ma si è trasformata in un vero è proprio incubo sin dai minuti iniziali. Tra i romanisti, si salvano solamente Dzeko, al centesimo gol in giallorosso, e Spinazzola. Male, anzi malissimo tutti gli altri, protagonisti di una prova indecente.

Voti Sassuolo-Roma: difesa e Cristante da incubo

Ecco i voti assegnati da Asromalive.it:

SASSUOLO: Consigli 7; Toljan 7.5, Romagna 7, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Obiang 7, Locatelli 7.5; Berardi 7.5 (87′ Magnani sv), Djuricic 8, Boga 8 (82′ Magnanelli sv); Caputo 8 (75′ Defrel). All. De Zerbi 8.

ROMA: Pau Lopez 5.5; Santon 3 (46′ Bruno Peres 5.5), Mancini 2, Smalling 3, Spinazzola 6; Veretout 5 (81′ Villar sv), Cristante 3; Ünder 3, Pellegrini 4.5, Kluivert 3; Dzeko 6. All. Fonseca 4.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti: Cristante (R), Santon (R), Obiang (S), Pellegrini (R), Kluivert (R), Spinazzola (R), Mancini (R). Espulso: Pellegrini (R)

Marcatori: Caputo (S), Caputo (S); Djuricic (S); Dzeko (R).

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!