CALCIOMERCATO ROMA CARLOS AUGUSTO – Nonostante il calciomercato invernale è ormai stato concluso, con tre innesti per il club capitolino, Roger Ibanez (difensore), Gonzalo Villar (centrocampista) e Carles Pérez (esterno offensivo), tutti e tre classe 1998, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi pensa già al futuro. Infatti quest’ultimo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, avrebbe bloccato il 21enne terzino brasiliano Carlos Augusto, mancino, che può fare all’occorrenza il difensore centrale. Il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno.

Petrachi su Gravenberch dell’Ajax

Ma non è finita qui, perché il noto quotidiano sportivo, riporta come il diesse giallorosso sia fortemente attratto anche da Ryan Gravenberch. Il centrocampista centrale classe 2002, di nazionalità olandese ma originario del Suriname, è assistito da Mino Raiola, con il quale ci ha già parlato la Juventus in passato. Ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è accostato a Pogba nel modo di stare in campo.

