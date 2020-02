Nzonzi: «La mia stagione alla Roma è andata bene»

Steven Nzonzi ha fa poco cambiato maglia, passando al Rennes in prestito dalla Roma dopo la sua fallimentare esperienza con i turchi del Galatasaray.

Il giocatore oggi è stato presentato dalla sua nuova squadra, che è in lotta per il secondo posto nella Ligue1 francese. Un ritorno in patria che Nzonzi spera serva anche a fargli ritrovare un posto in nazionale, anche se lui stesso ha parlato più che altro che l’importante è «ritrovare le migliori condizioni fisiche». Il mediano ha parlato della sua esperienza in giallorosso, tra gli altri argomenti.

«Devo dire che sono stato fortunato a giocare 38 partite nella Roma. – ha detto Nzonzi – Ma dopo sono entrate in gioco altre condizioni, questa è una decisione presa dal club e da me. C’è un lato commerciale, penso, ma non lo so, non posso aggiungere altro».

Nzonzi è arrivato in giallorosso da stella della nazionale francese campione del mondo e questo ha fatto crescere le aspettative forse oltre i limiti. «Sicuramente ci si aspetta molto di più da te quando sei un campione del mondo – ha detto ancora – Quando la squadra non sta andando bene alcuni sono pronti a puntare il dito su di te. Ma a Roma, penso che la stagione sia andata bene».

