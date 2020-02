Zeman parla di calcio femminile: polemica sulle sue frasi

Zdenek Zeman sta facendo discutere tantissimo, sui social e non, per alcune sue frasi rilasciate a margine della cerimonia di premiazione della “Panchina d’Oro”. L’ex allenatore della Roma ha parlato – tra le altre cose – di calcio femminile.

«È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti. In Italia ci sono tanti problemi già nel calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, e le donne di solito nel calcio venivano sempre dietro» ha detto il boemo.

Ma poi una battuta che sta scatenando tante polemiche tra gli appassionati di calcio e non. «È una questione di cultura? Anche, di solito le donne in Italia stanno in cucina. Se è grave ciò che ho detto? Non so se è grave, certo è che i maschi devono mangiare» ha detto Zeman.

E non mancano subito i tweet di commento alla vicenda. Paperon de’ Paperoni scrive: “#Zeman spesso ha fatto parlare di sé più per le proprie dichiarazioni che per i risultati ottenuti sul campo. Finché ha espresso opinioni sul calcio, era sul suo terreno, ma l’uscita sessista doveva risparmiarsela. Figura meschina, spero chieda scusa”. E Claudia aggiunge: Perché sono l’unica che non si sorprende per la bassezza di Zeman? Ogni volta che ha aperto la bocca ha sempre mostrato la sua pochezza intellettuale. SCHIFO. #Zeman”

Non manca però anche chi difende le parole del boemo, dandogli un’altra interpretazione. Come Currenti Calamo che scrive: “Da gobbo, dico che le parole di #Zeman le avete un bel po’ travisate: non ha detto che le donne devono stare in cucina, ma che “le donne italiane stanno in cucina, perché i maschi devono mangiare” a sottolineare la cultura maschilista che c’è in Italia”.

Da gobbo, dico che le parole di #Zeman le avete un bel po’ travisate: non ha detto che le donne devono stare in cucina, ma che “le donne italiane stanno in cucina, perché i maschi devono mangiare” a sottolineare la cultura maschilista che c’è in Italia. — Currenti Calamo (@CurrentiCalamo_) February 3, 2020

O come Robbè Vabbè che scrive: “Pare ababstanza evidente che la frase di #Zeman sia rivolta ai maschi e alle loro incapacità. Aho ma che bisogna essere sempre didascalici? “Le donne in Italia di solito stanno in cucina perché i maschi sono così incapaci che non sarebbero in grado nemmeno di nutrirsi”.

