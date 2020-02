LISTA UEFA AS ROMA EUROPA LEAGUE – In vista delle prossime due sfide europee del club capitolino (20 febbraio Roma-Gent all’Olimpico e 27 febbraio Gent-Roma alla Ghelamco Arena), gare valide per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha reso noto i giocatori disponibili alla UEFA per la seconda parte della competizione.

Lista UEFA Roma, ecco gli esclusi

Tra i nuovi, oltre a Carles Perez e Gonzalo Villar, non c’è Ibanez, mentre sono presenti sia Cetin che Bruno Peres. Esclusi Zappacosta e Juan Jesus, oltre all’infortunato Zaniolo.

Ecco la lista

Portieri: Pau Lopez, Mirante e Cardinali;

Difensori: Kolarov, Santon, Smalling, Cetin, Fazio, Spinazzola, Calafiori, Peres e Mancini;

Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Cristante, Mkhitaryan, Diawara e Riccardi;

Attaccanti: Dzeko, Kluivert, Under, Perotti, C. Perez e Kalinic.

