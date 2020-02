Non c’è solo Bruno Peres tra le possibili novità di formazione in Roma-Bologna, match della 23esima giornata di serie A che si giocherà venerdì sera.

Come conferma anche il giornalista Filippo Biafora de “Il Tempo” oggi si è allenato in gruppo finalmente Mkhitaryan, da tempo fermo a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. L’armeno, che purtroppo proprio per questo infortunio non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, dunque dovrebbe far parte – salvo sorprese dell’elenco dei convocati per la sfida dell’Olimpico.

#Mkhitaryan oggi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata contro il Torino. L'attaccante armeno sarà nella lista dei convocati per la gara con il Bologna #ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/x6ceDp7wYg — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 4, 2020

Chiaramente non ci si può attendere che Fonseca lo mandi in campo dal primo minuto. Dopo il pieno recupero di Perotti e l’acquisto di Carles Perez, le alternative non mancano all’allenatore portoghese, che non rischierà Mkhitaryan nonostante l’assenza del trequartista titolare Lorenzo Pellegrini.

Non è però da escludere che il giocatore ex Arsenal e Manchester United possa giocare uno spezzone, anche perché solo giocando potrà ritrovare il miglior stato di forma possibile.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!