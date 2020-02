Roma-Bologna, i dubbi di formazione di Fonseca

E’ già tempo di formazione per Roma-Bologna, match della ventitreesima giornata di serie A che si giocherà venerdì 7 febbraio alle 20.45. Una partita assolutamente da vincere per la squadra di Fonseca, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare. Troppo poco per poter puntare al quarto posto. Con Atalanta, Milan e Napoli che sono avversarie sempre più pericolose.

Paulo Fonseca potrebbe presentare delle novità di formazione per questo appuntamento dell’Olimpico. Non ci sarà a disposizione, oltre ai lungodegenti, anche lo squalificato Lorenzo Pellegrini. Un punto interrogativo in più dunque per l’allenatore portoghese. Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le novità nell’undici titolare, legate ai dubbi del tecnico.

