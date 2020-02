Calciomercato Roma, il Milan resta interessato a Cengiz Under. La prossima estate possibile ritorno alla carica dei rossoneri per il turco.

Il futuro di Cengiz Under potrebbe essere lontano dalla Roma. Il Milan, che già lo ha sondato nel corso del calciomercato invernale, resta fortemente interessato all’attaccante turco e potrebbe tornare alla carica in estate. A rivelarlo è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: “Se la Roma dovesse dire che Under è sul mercato, sicuramente il Milan sarebbe di nuovo pronto a prenderlo. Ci sono ottimi rapporti tra il Milan e l’agente del giocatore, Ramadani. Se le valutazioni della Roma su Under dovessero cambiare per l’estate, allora il Milan è pronto a fare sicuramente l’operazione”.

Calciomercato Roma, il retroscena su Under

Di Marzio ha poi rivelato un retroscena su Under sempre relativo a gennaio: “La Roma a gennaio non ha mai aperto alla sua cessione: c’era l’infortunio di Zaniolo, non si sapeva poi quali giocatori sarebbero arrivati in quel ruolo. Si è parlato di uno scambio Suso-Under con Juan Jesus nell’operazione, però poi non si è mai arrivati alla fase di decollo”.

In futuro l’addio di Cengiz Under potrebbe diventare realtà. In effetti per la prossima stagione con il ritorno dall’infortunio di Zaniolo e il nuovo arrivato Carles Perez dal Barcellona, i calciatori nel ruolo di esterno alto di destra nel 4-2-3-1 con Cengiz Under diventerebbero tre, troppi. E il principale candidato alla cessione diventerebbe proprio il nazionale turco che sarà protagonista anche dei prossimi Europei del 2020.

