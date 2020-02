Sassuolo-Roma, le reazioni dei social

Sassuolo-Roma è stata una partita davvero da cancellare per i tifosi giallorossi. La sconfitta patita per 4-2 rischia di complicare parecchio la corsa verso la Champions.

E le reazioni dei tifosi sui social chiaramente non possono che esprimere il disappunto per una sconfitta figlia di un atteggiamento sbagliato da parte della squadra. Che forse ha sottovalutato le potenzialità di un avversario che sulle corsie esterne ha mandato in crisi la difesa giallorossa.

Una serata negativa nella quale non è mancato il sostegno dei tifosi. Grazie a tutti i giallorossi presenti al Mapei Stadium.#ASRoma pic.twitter.com/MIiYLqj66q — AS Roma (@OfficialASRoma) February 1, 2020

Il commento di StraRoma sui ringraziamenti della società ai tifosi è ironico. “Grazie a voi per lo splendido 2020 che ci state facendo vivere.Ma la squadra che c’era a Natale è rimasta a Dubai? Vedete di farla tornare perché sennò sono dolori… Per tutti!” scrive. “Solo i tifosi sono rimasti attaccati a questi inadeguati, e non voglio infierire con termini ben più “adeguati”. Della proprietà o della dirigenza manco l’ombra!” è invece il commento di Joe Tarallo. E anche Alket ci va giù duro: “Non basta un grazie dopo una partita così indegna,i giocatori devono fare un esame di coscienza per quello che fanno vivere ai noi tifosi dopo una partita come questa di stasera…..sicuramente a loro queste partite passano in osservate poiché sono Tutti dei mercenari”. Gli altri commenti degli utenti dei social seguono questa falsariga.

Roma, i commenti sui social dopo il ko

Checco avrebbe preteso anche una maggiore severità da parte della società e dello staff tecnico: “Non è comprensibile, giustificabile, accettabile, che dopo una prestazione vergognosa come stasera, non parli nessun dirigente e la ripresa degli allenamenti sia lunedì alle 11. Questa totale incapacità di leggere i momenti e reagire è il vero male atavico dell’As Roma dal 2011” scrive su Twitter. Valex aggiunge: “Una serata negativa? No una serata da giocatori non degni di questa maglia. #SassuoloRoma”.

