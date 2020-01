Calciomercato, la Roma fa la spesa in casa dell’Ajax

Calciomercato, le mosse di Petrachi in vista anche della prossima stagione: obiettivi Roma in casa dell’Ajax

Ultime 24 ore di calciomercato invernale per la Roma. I giallorossi hanno messo a segno fin qui i colpi Ibanez, Villar e Carles Perez, salutando Florenzi, almeno fino a giugno. Il ds Petrachi è al lavoro per gli ultimi movimenti, a caccia di opportunità dell’ultimo istante, come da lui stesso dichiarato. Per la fascia, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i nomi di quest’ultima giornata sono Faraoni oppure Christie, irlandese del Fulham.

Calciomercato Roma, obiettivi in casa Ajax

Sempre secondo la ‘rosea’, Petrachi guarda anche al futuro e monitora diversi giovani dell’Ajax. Tre in particolare i nomi sul suo taccuino, tutti centrocampisti molto promettenti: si tratta di Eiting (21 anni), Ekkelenkamp (19) e Gravenberch (17). Il primo giostra da mediano, il secondo come trequartista, il terzo può disimpegnarsi anche da mezzala. Intanto, in attacco potrebbe arrivare ancora qualcosa, in caso di cessione di Kalinic.

