Calciomercato Roma, una rosa ricca per Fonseca: le ultime sul mercato

Calciomercato Roma, sono 28 gli uomini a disposizione di Paulo Fonseca anche se non si possono escludere cessioni e acquisti nelle ultime ore.

ROMA – Una rosa da 28 giocatori a disposizione di Paulo Fonseca. E’ questo il numero a poche ore dalla chiusura del calciomercato anche se con gli infortuni la cifra si riduce a 24. Zaniolo, infatti, è out fino al termine della stagione mentre Diawara, Mkhitaryan e Zappacosta proseguono con i loro problemi fisici che li terranno out ancora per qualche settimana. E, come riportato da Il Romanista, non si possono escludere cessioni specialmente in difesa dove l’arrivo di Ibanez apre ad un addio.

Le possibili cessioni

Come detto il mercato non è finito e per questo ci possono essere cessioni. Difficile al momento ipotizzare un addio di Kalinic (Favilli era il favorito per la sostituzione). Sul piede di partenza anche Juan Jesus e Fazio. Una possibile loro conferma potrebbe portare all’addio (a titolo temporaneo) di Cetin, destinato al Verona.

