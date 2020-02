La Serie A si trasforma e il modello Premier si avvicina

La trasformazione della Serie A per contrastare il predominio della Juventus. E l’arrivo degli americani facilita il processo.

ROMA – Una trasformazione della Serie A stile premier per contrastare il dominio della Juventus? E’ questo, secondo il Corriere dello Sport, il nuovo piano di molte squadre che sono pronte ad essere cedute a imprenditori americani per arricchire ancora di più il nostro campionato. Da Commisso a Friedkin, sono molti gli statunitensi che hanno deciso di investire su club italiani ed ora l’egemonia economica (e di successi) dei bianconeri rischia di essere annullata.

Pagina di storia in casa Roma

Il lungo articolo mette in evidenza anche la pagina di storia scritta dalla Roma. Per la prima volta, infatti, è avvenuto un passaggio di consegne da americano ad un connazionale. Un evento a conferma di quanto potrebbe succedere nei prossimi mesi nel campionato italiano con la Premier che si prepara a bussare alle porte della Serie A.

Il piano anti-Juve

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Milan, Inter, Roma, Fiorentina e Bologna vogliono modernizzare il modello di Serie A e renderlo più internazionale, con più squadre in vetta, distribuendo i diritti tv in modo più equo. La Juve non è d’accordo ma gli analisti di uno studio a Park Avenue, che hanno studiato il modello Premier andando a Londra, ritengono che converrebbe anche ai bianconeri: i loro ricavi netti sono più bassi persino rispetto a Newcastle e West Ham. All’estero un campionato in cui una squadra ha in mano tutto non attira nessuno. Il potere annoia. E anche le polemiche arbitrali allontanano.

