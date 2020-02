E’ Pau Lopez a presentarsi ai microfoni dei giornalisti pochi minuti prima del fischio d’inizio di Roma-Bologna, match valido per la 23esima giornata del campionato di serie A.

La sua Roma arriva a questo incontro dell’Olimpico dopo la disfatta con il Sassuolo. Un ko pesante che ha messo a rischio il quarto posto. Serve un riscatto e il portiere spagnolo lo sa benissimo. «Dobbiamo vincere perché abbiamo perso punti importanti contro il Sassuolo. – dice Pau Lopez a Roma Tv – Dobbiamo giocare bene dall’inizio alla fine».

LEGGI ANCHE –>> Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna

All’andata il Bologna ha messo in difficoltà la Roma, anche se i giallorossi riuscirono a spuntarla. «A Bologna abbiamo vinto all’ultimo minuto. Non c’è una partita facile in questo campionato, bisognerà essere attenti perché sono troppo importanti questi tre punti per noi» ha detto ancora il portiere.

Concetti che poi ha ribadito anche ai microfoni di Sky: «Contro il Sassuolo è stata la prima volta che abbiamo preso quattro gol. Oggi dobbiamo vincere e dobbiamo giocare bene dall’inizio alla fine, come del resto abbiamo fatto in tante partite».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!