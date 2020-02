Roma-Bologna è l’anticipo della ventitreesima giornata di serie A. Una sfida molto importante per i giallorossi di Paulo Fonseca.

Nelle ultime cinque partite infatti Dzeko e compagni hanno raccolto solamente 4 punti e il rischio di perdere il quarto posto si è fatto davvero concreto. A volte la Roma non ha raccolto quanto avrebbero meritato, a volte invece si è sciolta come neve al sole, peccato di superficialità come avvenuto contro il Sassuolo. Fonseca sta facendo scelte importanti, ha lasciato partire Florenzi e ha visto arrivare tre giovani come Ibanez (oggi nemmeno convocato), Carles Perez e Villar che inevitabilmente avranno bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano.

Attenzione massima al Bologna, che con le ultime due vittorie si è portato a quota 30 e dunque è molto vicino alla salvezza. Potrà giocare all’Olimpico senza troppa pressione addosso, cercando di sfruttare il suo potenziale offensivo. Mihajlovic sarà regolarmente in panchina e questa è senz’altro una bella notizia per il mondo del calcio.

Nella Roma gioca Santon a destra, torna titolare Kolarov a sinistra. In attacco alle spalle di Dzeko c’è il terzetto formato da Under, Mkhitaryan, Perotti. Un po’ a sorpresa dunque fuori Kluivert.

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Svanberg, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow.

