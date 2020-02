Calciomercato Roma, i rumours su Dries Mertens continuano: l’attaccante del Napoli nel mirino dei giallorossi

Si entra nella fase calda della stagione, concluso il calciomercato di gennaio. La Roma è appaiata al quarto posto con l’Atalanta e deve assolutamente raggiungere l’obiettivo della Champions. Questa sera, la squadra di Fonseca deve battere il Bologna nell’anticipo di campionato, a una settimana dallo scontro diretto di Bergamo con i nerazzurri. La conquista della qualificazione alla principale competizione europea può essere fondamentale per il futuro del club.

Calciomercato Roma, obiettivo Mertens: le ultime

Giallorossi già al lavoro per il mercato della prossima stagione. Dal ‘Corriere dello Sport’ arrivano conferme sull’obiettivo Mertens. L’attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli e, oltre a essere stato avvistato nella Capitale qualche giorno fa, c’è stato anche martedì 28 gennaio come testimonia una foto con la moglie Kat in un ristorante, ‘La Buca di Ripetta’, nelle vicinanze di via del Corso. Un luogo vicino allo studio Tonucci, che cura la rappresentanza legale degli interessi della Roma. A chi gli ha chiesto se fosse nella Capitale per parlare con i giallorossi, non avrebbe smentito, limitandosi a sorridere.

