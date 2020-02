Calciomercato Roma, Mertens avvistato in città

Dries Mertens è uno dei giocatori che tante squadre sognano di avere in rosa. L’attaccante belga è nel mirino di diversi club, visto che il suo contratto con il Napoli scadrà il prossimo mese di giugno.

Il Corriere dello Sport rivela che il giocatore è stato avvistato nella capitale martedì scorso, nel giorno lasciato libero da Gattuso. Perché? Il quotidiano pone varie ipotesi. La più improbabile è quella di una visita di piacere tra i monumenti della città.

Il pranzo nei pressi di Via del Corso apre a due scenari invece di calciomercato. Perché a poca distanza ci sono sia gli uffici del presidente del Napoli De Laurentiis che l’hotel nel quale hanno alloggiato gli emissari di Friedkin, in questi giorni impegnati sul fronte del passaggio societario. Dunque un vero rompicapo… non è da escludere che Mertens possa aver incontrato il Napoli per discutere del suo rinnovo contrattuale, del resto ha sempre manifestato grande affetto per la città partenopea.

Ma i tifosi giallorossi sognano anche un primo approccio con la nuova dirigenza a stelle e strisce. Friedkin potrebbe volersi presentare ai supporters della Roma con un grande acquisto. E Mertens sarebbe in fondo quel finalizzatore che ai giallorossi è mancato in alcuni frangenti in questa stagione.

Quest’anno l’attaccante del Napoli ha messo a segno 5 reti, ma va detto che è stato a lungo frenato da un infortunio. Senza dimenticare il periodo poco positivo che ha vissuto la sua squadra, lontana dalle posizioni che contano.

