Roma-Bologna: i convocati giallorossi, la novità di Fonseca

Roma-Bologna è ormai alle porte. Il match dell’Olimpico valido per la 23esima giornata del campionato di serie A si giocherà venerdì 7 febbraio con fischio d’inizio alle 20.45.

Una partita che i giallorossi devono vincere a tutti i costi per ritrovare un successo che ormai manca da ben quattro turni. Paulo Fonseca non avrà per questa partita a disposizione Lorenzo Pellegrini, ma recupera una pedina importante come Henrick Mhkitaryan. Il giocatore armeno è abile e arruolabile e dunque fa parte dell’elenco dei convocati dell’allenatore portoghese.

I convocati di Roma-Bologna

📋 Ecco i nostri convocati per #RomaBologna ⚡️ Come annunciato da Paulo Fonseca in conferenza stampa, torna a disposizione Henrikh Mkhitaryan#ASRoma pic.twitter.com/3V3TTcmqbf — AS Roma (@OfficialASRoma) February 6, 2020

Torna a far parte della lista anche Juan Jesus, che aveva saltato l’ultima partita. Sembrava dovesse essere ceduto altrove, invece finirà quantomeno la stagione in maglia giallorossa. Nella lista dei 23 non mancano i nuovi acquisti Villar e Carles Perez, mentre non c’è Ibanez.

