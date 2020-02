Calciomercato Roma, Olsen nel mirino dello Sporting Clube de Portugal. In estate potrebbe essere ceduto a titolo definitivo in Portogallo.

Nel corso della scorsa estate la Roma ha deciso di puntare in porta su Pau Lopez, che a parte l’errore costato caro nel derby di ritorno, ha dimostrato di essere molto affidabile. E ha confermato anche le sue ottime doti con i piedi, altro motivo per cui è stato ingaggiato. Non è stato possibile cedere a titolo definitivo Robin Olsen, che aveva poco mercato dopo la passata stagione negativa. Andato in prestito al Cagliari, Olsen è stato tra i protagonisti dell’ottimo girone di andata dei sardi.

Ora però con il rientro di Cragno, Olsen è finito in panchina e potrebbe restarci per tutto il girone di ritorno. Nel frattempo però il suo valore è nuovamente aumentato e ha attirato le attenzioni di altri club europei che lo vorrebbero per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, lo Sporting vuole Olsen

In particolare lo Sporting Clube de Portugal, secondo quanto riportato da “Record” che gli ha dedicato la copertina dell’edizione odierna, è molto interessato al portiere per la prossima stagione. E l’operazione potrebbe farsi anche a titolo definitivo, o quanto meno questa è la speranza della Roma che non ha più spazio per Olsen nemmeno come secondo.

Lo Sporting nel corso dell’ultimo calciomercato invernale ha ceduto il trequartista Bruno Fernandes al Manchester United per 55 milioni più 25 di bonus, motivo per cui potrebbe avere una somma da reinvestire per il portiere. La Roma, forte dell’ottimo rendimento al Cagliari del nazionale svedese, non vorrà svenderlo: c’è tempo fino alla prossima estate per trovare un accordo che possa soddisfare tutti.

