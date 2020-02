Calciomercato Roma, resta il nodo Smalling da sciogliere

Calciomercato Roma, la difesa è il reparto da attenzionare per il futuro. Con il rebus Smalling che va risolto al più presto.

Ormai le idee in casa giallorossa sembrano essere chiare riguardo la prossima stagione. Il progetto tecnico dovrebbe prevedere la permanenza di Smalling, Mancini, Ibanez e Cetin, con questi ultimi due chiamati ad una graduale crescita. In partenza invece ci saranno Juan Jesus, che del resto il club era intenzionato a cedere già a gennaio, e un Federico Fazio che sta un po’ faticando a entrare negli schemi del tecnico.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, Mertens avvistato in città

Questo il piano. Ma c’è da risolvere il rebus Smalling, dicevamo, perché il giocatore non è di proprietà della Roma ma del Manchester United. Che non è intenzionato a fare sconti. Anche perché più volte i Red Devils hanno ribadito che sarebbero molto felici di riabbracciare il difensore inglese al termine di questo prestito oneroso.

La cifra che la Roma deve mettere sul piatto è importante. Come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport il Manchester per cedere il difensore chiede 18 milioni, ai quali poi il club giallorosso deve aggiungere circa 3,5 d’ingaggio triennale. Una somma importante, non c’è che dire. Ed è per questo motivo che questa seconda parte di stagione diventa fondamentale.

La Roma ha avuto un pessimo gennaio e anche l’inizio di febbraio non è stato dei migliori. Bisogna invertire il trend e conquistare a tutti i costi il quarto posto, quello che porta in Champions League. Anche perchè con gli introiti derivanti dalla partecipazione tutto diventerebbe più facile. Alla fine, però, toccherà a Smalling decidere sul suo futuro. Se sarà ancora giallorosso o di nuovo in Inghilterra.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!