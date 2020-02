La Roma ci ricasca. Dopo la bruttissima sconfitta in casa del Sassuolo, la squadra giallorossa è stata a lunghi tratti inguardabile anche in casa contro un Bologna spumeggiante, trascinato da uno Barrow in stato di grazia. Solamente i cambi hanno dato una piccola scossa agli uomini allenati da Paulo Fonseca. Il secondo gol, ad esempio, è nato da un bel cross di Bruno Peres, che ha dato un po’ di vivacità in fascia. Autore di una prova da dimenticare, Cristante ha subito anche un cartellino rosso.

Tabellino e voti Roma-Bologna, difesa e Cristante imbarazzanti

Ecco il tabellino e voti di Roma-Bologna:

ROMA: Pau Lopez 5; Santon 3 (61′ Bruno Peres 6.5), Mancini 3, Smalling 3, Kolarov 3; Cristante 3, Veretout 4 (79′ Kalinic sv); Under 4 (57′ Perez 6.5), Mkhitaryan 5.5, Perotti 4; Dzeko 4.5. A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Çetin, Bruno Peres, Spinazzola, Villar, Pastore, Kluivert, Kalinic, Carles Perez. All. Fonseca

BOLOGNA: Skorupski 6.5; Tomiyasu 6.5, Danilo 6, Bani 6, Denswil 5; Svanberg 6.5, Schouten 7.5, Soriano 6.5; Orsolini 7 (82′ Skov Olsen sv), Palacio 7, Barrow 8 (87′ Juwara sv). A disp.: Da Costa, Sarr, Corbo, Mbaye, Dominguez, Mazza, Skov Olsen, Juwara. All. Mihajlovic. Arbitro: Guida

Reti: 16′ Orsolini, 22′ aut. Denswil, 26′ e 51′ Barrow, 72′ Mkhitaryan

Note: ammonito Svanberg (B), Schouten (B), Santon (R), Bruno Peres (R), Skorupski (B). Espulso: Cristante (R)

