CALCIOMERCATO ROMA MERTENS NAPOLI – Tornato a Genova dopo 6 partite saltate per infortunio, Dries Mertens ha realizzato anche il gol del definitivo 4-2 a Marassi contro la Sampdoria, ma il suo futuro sembra essere sempre più lontano dal Napoli.

Mertens lontano dal Napoli

Il contratto dell’attaccante belga scadrà a giugno di quest’anno e con gli europei in vista (il Belgio è nel Girone B con Danimarca, Finlandia e Russia, ndr), non sembra essere molto lontana la decisione del 32enne, che dovrà prendere una scelta su quale sarà la prossima squadra.

Napoli Mertens, ecco le richieste

Come riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, la permanenza in Campania è tutt’altro che vicina. Il giocatore ha chiesto a De Laurentiis un contratto di due anni a 7,5 milioni di euro netti a stagione, quasi il doppio dello stipendio attuale, mentre la società partenopea non andrà oltre i 4 milioni netti più uno ulteriore di bonus. La sensazione è che stiamo assistendo agli ultimi mesi di Mertens in Campania.

