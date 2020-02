Roma, con Friedkin presidente Petrachi rischia il posto?

Sono giorni importanti per il futuro della Roma. Da un lato c’è una squadra che sta balbettando e sta mettendo a rischio il quarto posto e dunque la futura partecipazione alla Champions League. Dall’altro c’è un passaggio di proprietà che sta per essere portato a compimento e che potrebbe portare diverse novità.

La trattativa che dovrebbe portare il club da James Pallotta a Friedkin è ormai in stato avanzato e la firma conclusiva potrebbe arrivare nel mese di marzo. Il nuovo proprietario americano starebbe vagliando la posizione dei dirigenti giallorossi attualmente al lavoro, da Fienga a Baldissoni. L’impressione è che per il primo periodo si andrà all’insegna della continuità. Potrebbero invece esserci novità riguardo il ruolo di direttore sportivo.

LEGGI ANCHE –>> Roma, contro l’Atalanta Fonseca prepara una rivoluzione

Roma, la situazione di Petrachi

La posizione di Petrachi non è salda. E l’episodio avvenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo non è da sottovalutare. Come riporta anche Il Corriere dello Sport molti giocatori non hanno gradito l’intervento del direttore sportivo nello spogliatoio. Lo stesso Fonseca, che lo ha trovato già dentro dopo essersi fermato un attimo a parlare con i collaboratori, lo ha invitato subito ad uscire. E la società ha chiesto al ds di cambiare modo di interazione con la squadra. La sua conferma è in dubbio e per il futuro si fa il nome di Faggiano, ora al Parma. Anche se il sogno a quanto pare è quello di arrivare a Berta, ds dell’Atletico Madrid.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!