CALCIOMERCATO ROMA TIAGO CUKUR AZ ALKMAAR – Da anni il giocatore sul quale la Roma ha puntato tutto nel reparto offensivo del campo è Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha raggiunto quota 100 reti con la maglia giallorossa nella gara persa contro il Sassuolo. L’idea del club capitolino però è quella di comprare un giovane di prosettiva da affiancargli per farlo crescere. Kalinic al termine della stagione quasi sicuramente non verrà riscattato ed ecco che il diesse Gianluca Petrachi si sta guardando intorno.

Roma sul 17enne Tiago Cukur

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it‘, i giallorossi sarebbero sulle tracce del giovanissimo attaccante classe 2002 Tiago Cukur, olandese con origini turche. Il talento è di proprietà dell’AZ Alkmaar, con il quale sta giocando in Eredivisie Under 17, dove ha totalizzato 11 gol e 1 assist in 27 presenze.

Concorrenza Cukur

Su di lui però non c’è solo la Roma. Le prestazioni del ragazzo hanno ben impressionato anche alcuni club stranieri, soprattutto in Germania e Spagna (Valencia in primis), ma anche l’Inter in Italia.

