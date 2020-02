CALCIOMERCATO ROMA FIENGA PARATICI JUVENTUS – La notizia è davvero di quelle che non ti aspetti, qualora venisse confermata. L’edizione odierna del quotidiano ‘Il Tempo’, infatti riporta come, in attesa dell’arrivo e dell’insediamento della nuova proprietà americana targata Dan Friedkin, il CEO giallorosso Guido Fienga stia tentando un colpo grosso a sorpresa che possa dare un salto di qualità all’assetto sportivo del club.

Fienga porta Paratici?

L’ultima idea dell’amministratore delegato sarebbe quella di provare a portare a Trigoria Fabio Paratici, l’attuale direttore sportivo della Juventus. Come riportato dal quotidiano in questione, la posizione di Gianluca Petrachi non è in discussione, ma il profilo del diesse bianconero stuzzica. La strada non risulta impossibile perché la sua posizione nella Juventus è quanto mai precaria e soprattutto legata ai risultati. Per adesso la società capitolina monitora la situazione, con il pensiero che possa sferrare un colpo importante.

