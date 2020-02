NOTIZIE AS ROMA QUANTO COSTA PASTORE – Tornato in campo per pochi sencondi nel derby contro la Lazio, Javier Pastore nelle due sconfitte contro Sassuolo e Bologna non è poi più risceso sul campo di gioco. ‘El Flaco’ in questa stagione ha totalizzato 725 minuti tra campionato e coppa, aggiunti ai 790 della scorsa stagione fanno 1515′ disputati con la maglia giallorossa in un anno e mezzo. L’ultima apparizione da titolare è arrivata nella trasferta di Parma, anche lì Roma sconfitta per 2 reti a 0.

Roma, ecco quanto costa Pastore

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, il centrocampista argentino costerebbe al club quasi 16mila euro al minuto, calcolo fatto dagli 11 milioni di euro lordi percepiti fin’ora (6 di ingaggio lordi e 5 di ammortamento) e i minuti giocati con la maglia del club capitolino.

