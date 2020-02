Dopo gli arrivi di Carles Perez e Gonzalo Villar a gennaio, la Roma continua a monitorare il territorio spagnolo anche per il futuro. Nonostante l’arrivo di Ibanez, in vista della prossima stagione la dirigenza giallorossa cercherà rinforzi in difesa, viste le possibili partenze di Fazio e Juan Jesus e la situazione di Smalling ancora in fieri. Secondo quanto appreso da ‘Asromalive.it‘, tra i profili seguiti dal club capitolino c’è anche quello che risponde al nome di Mohammed Salisu. Titolare inamovibile con il Real Valladolid, il ventenne mancino ha collezionato 23 presenze, un gol e un assist in stagione, calamitando su di sé le attenzioni di alcune big spagnole (Atletico Madrid e Siviglia) e inglesi (Arsenal e Manchester United).

Sotto contratto fino al 30 giugno del 2022 con il club di Ronaldo, il ghanese ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Una cifra accessibile che ha fatto drizzare le antenne a diversi club, Roma compresa.

