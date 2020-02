NOTIZIE AS ROMA RIENTRO ZAPPACOSTA – Tanta sfortuna in casa giallorossa, dove dall’inizio dell’anno il club capitolino è stato falcidiato dagli infortuni, per ultimo proprio qualche ora fa quello di Antonio Mirante, che è stato operato nella mattinata di ieri a Villa Stuart, dopo la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro riportata in seguito all’allenamento di ieri.

Rientro Zappacosta, ecco quando

Uno di questi giocatori sfortunati colpiti da un infortunio importante è stato Davide Zappacosta, per il quale la Roma ha prolungato il prestito secco dal Chelsea fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, i tempi si stanno rispettando e si va con molta cautela dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore riportato lo scorso 4 ottobre. Non si acceleranno i tempi di recupero, pertanto il ritorno è previsto per la seconda metà di marzo.

