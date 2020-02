Atalanta-Roma, i convocati giallorossi: le novità di Fonseca

Atalanta-Roma è la sfida tanto attesa del prossimo turno di serie A e si giocherà sabato 15 febbraio alle ore 20.45. Uno spareggio Champions League, di fatto, visto che i punti in palio serviranno nella lotta per il quarto posto.

Non ci sono dubbi infatti sull’importanza di questo incontro. La Roma nelle ultime settimane ha perso quota, è reduce da due sconfitte di fila che hanno consentito proprio all’Atalanta di scavalcarla al quarto posto. Un piazzamento che, come sappiamo, garantisce un posto in Champions e con esso importanti introiti economici.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, il Bologna sogna Kolarov

I convocati di Fonseca

Per questa importante sfida Fonseca deve fare ancora una volta i conti con gli infortunati. Oltre ai lungodegenti Zappacosta e Zaniolo, i giallorossi devono rinunciare ancora a Diawara in mezzo al campo. Un reparto che dovrà fare a meno anche dell’ex di turno Bryan Cristante, fermato per un turno dal giudice sportivo. Rientra invece Pellegrini, che aveva saltato Roma-Bologna proprio per squalifica. Out pure Pastore, che a quanto pare ancora non si è ripreso dai problemi all’anca. Assente il portiere Mirante, che si è operato al ginocchio. Fuzato sarà il secondo di Pau Lopez, in lista il baby Cardinali.

Nell’elenco dei convocati di Atalanta-Roma c’è il difensore brasiliano Ibanez, che subito dunque si troverà di fronte la sua ex squadra. Non mancano nemmeno gli altri nuovi acquisti Villar e Carles Perez, con quest’ultimo che spera di essere titolare.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!