Calciomercato Roma, il Bologna sogna Kolarov. Fresco di rinnovo, il rapporto con i tifosi giallorossi non è però più idilliaco: può partire.

Il futuro di Kolarov potrebbe essere anche lontano da Roma. Sono passate poche settimane dal suo rinnovo fino al 2021 eppure sembrano passati secoli. Perché nel frattempo sono cambiate parecchie cose e una sua partenza la prossima estate non è da escludere. A gennaio Spinazzola stava per essere ceduto all’Inter in uno scambio con Politano, a conferma del ruolo indiscusso di titolare della fascia sinistra di Kolarov. Che è anche un leader dello spogliatoio.

Poi però lo scambio è saltato, e il rendimento di Kolarov è calato. Ebbene secondo l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, il terzino sinistro a fine stagione potrebbe anche cambiare squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nome nuovo dalla Spagna

Calciomercato Roma, il futuro di Kolarov potrebbe cambiare

Fenucci, Bigon, Di Vaio e il direttore sportivo del Bologna Sabatini (che lo portò in Italia) starebbero cercando di capire la fattibilità dell’affare. Se è vero che Kolarov ha il contratto fino al 2021 appena prolungato, e guadagna 2 milioni di euro più bonus con la possibilità di un futuro dirigenziale (anche se la proprietà sta cambiando), è innegabile – come scrive la “Gazzetta dello Sport” – che il rapporto fra il giocatore e la tifoseria giallorossa è ai minimi storici, come confermato dai fischi proprio durante Roma-Bologna.

Sabato contro l’Atalanta Kolarov potrebbe restare a guardare, Fonseca è orientato a puntare su Spinazzola. E nessun calciatore vuole restare a lungo in panchina, figuratevi un leader come il serbo.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Roma, Fonseca pensa ad una difesa nuova di zecca

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!