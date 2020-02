Atalanta-Roma, Fonseca pensa ad una difesa nuova di zecca

Atalanta-Roma è la prossima grande sfida che attende i giallorossi in serie A. Una partita nella quale c’è in palio una grossa fetta di quarto posto, quello che conduce alla Champions League.

Per questo match l’allenatore Paulo Fonseca starebbe pensando di rivoluzionare il modulo in campo, passando dal 4-2-3-1 al 4-1-4-1. Il portoghese spera di riuscire a tamponare l’irruenza dell’Atalanta inserendo un mediano davanti alla difesa che sappia dare maggiore protezione. Anzi, sarebbe Mancini l’uomo prescelto per svolgere questo ruolo. Anche in virtù dello spostamento in mediana dell’ex di turno ci sarà di fatto una rivoluzione in difesa.

Roma, la difesa cambia per tre quarti

Il momento negativo che sta vivendo la squadra giallorossa potrebbe portare a tanti cambiamenti dietro, con il solo Smalling che sembra essere sicuro di una maglia. Anche l’inglese non vive certo la sua fase migliore, ma sembra impossibile rinunciare a lui.

A destra Santon non ha dato quelle sicurezze offerte nel derby e per questo motivo dovrebbe esserci spazio per Bruno Peres, che al contrario nelle ultime due uscite – nonostante le sconfitte – è stato tra i migliori. Probabile cambio anche a sinistra, dove Spinazzola dovrebbe rimpiazzare un Kolarov che vive un momento opaco.

Ma l’altra novità potrebbe arrivare anche nel ruolo di centrale al fianco di Smalling. Con Mancini in mediana sembrava essere Fazio il giocatore destinato a scendere in campo dal primo minuto. Ma nelle ultime ore si è fatta forte la candidatura di Cetin che dunque potrebbe avere una chance molto importante.

