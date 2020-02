Niente sfida da ex in Atalanta-Roma per Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso infatti è fermo dopo il cartellino rosso rimediato contro il Bologna.

Il Giudice Sportivo ha sentenziato un turno di stop per Cristante, che è stato espulso nell’ultimo match di campionato e che dunque non potrà giocare in quello che è stato per anni il suo stadio, quello di Bergamo. Nella squadra di Gasperini il centrocampista ha forse toccato il picco del suo rendimento, giocando da mezzala con libertà di inserimento.

Nella Roma invece Cristante sta giocando da mediano e non è sempre è stato convincente. In questa fase della stagione non sembra essere in forma e anche l’espulsione rimediata contro i rossoblù ne è in fondo la testimonianza. In ogni caso la sua assenza complica i piani di Paulo Fonseca, considerando che anche Diawara è fermo ai box per infortunio.

Cambia la formazione della Roma?

Anche in virtù della sua assenza non è da escludere che Fonseca possa cambiare modulo e uomini in vista di Atalanta-Roma, una sorta di spareggio per il quarto posto. Un match che i giallorossi proprio non possono permettersi di perdere. Fonseca potrebbe passare al 4-1-4-1, spostando Mancini (un altro ex di turno) nel ruolo di interditore davanti alla difesa. Una mossa per dare maggiore copertura ad una linea difensiva che nelle ultime settimane ha fatto acqua da tutte le parti.

Pellegrini e Veretout formeranno invece la cerniera in mediana, con il primo che avrà sicuramente maggiore libertà di attaccare gli spazi, con la speranza che riesca magari a fare breccia nella difesa atalantina.

