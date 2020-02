Voti Atalanta-Roma 2-1: Dzeko illude, poi è notte fonda

Voti Atalanta-Roma 2-1. Ennesima sconfitta di questo 2020, un’altra prestazione da incubo. Disastro totale, il quarto posta si allontana.

A fine primo tempo Dzeko aveva illuso la Roma segnando il gol del vantaggio, poi nella ripresa la rimonta dell’Atalanta ha condannato i giallorossi all’ennesima sconfitta di questo 2020. Sembra davvero un incubo. Il 2019 era finito con una squadra in salute, lanciata verso la qualificazione alla prossima Champions League. Poi il buio. A parte la prestazione nel derby, questa Roma è irriconoscibile. Spenta a livello fisico, mai lucida mentalmente. E senza un preciso piano di gioco.

Il primo tempo, vantaggio a parte, aveva visto una Roma leggermente più in palla rispetto alle ultime partite, poi il gol del pareggio di Palomino ha cambiato tutto e ancora una volta la squadra giallorossa ha dimostrato di non avere personalità. Malissimo Spinazzola preferito a Kolarov, fallito l’esperimento di Mancini a centrocampo. Pellegrini, che dovrebbe fare la differenza, l’ha fatta in negativo.

L’Atalanta vola a +6, con gli scontri diretti a favore. Svegliateci da questo incubo.

SERIE A VOTI ATALANTA-ROMA 2-1

Voti Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 7, Palomino 5,5, Djimsiti 6; Hateboer 5, De Roon 6,5, Freuler 5, Gosens 6; Gomez 6,5 (86′ Muriel sv); Ilicic 6,5 (83′ Malinovskyi sv), Zapata 5,5 (59′ Pasalic 7,5).

A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Czyborra, Bellanova, Castagne, Tamère, Colley.

All.: Gasperini 7

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Bruno Peres 5, Fazio 4, Smalling 5, Spinazzola 3; Mancini 4,5 (68′ Veretout 5,5), Pellegrini 3,5; Perotti 4,5 (78′ Villar sv), Mkhitaryan 4, Kluivert 5 (62′ C. Perez 4); Dzeko 6.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Santon, Juan Jesus, Cetin, Ibanez, Kolarov, Ünder, Kalinic.

All.: Fonseca 5

Arbitro: Orsato 6,5

Marcatori: 45′ pt Dzeko, 50′ Palomino, 59′ Pasalic

Ammoniti: 11′ Mancini, 27′ Mkhitaryan, 55′ Gosens, 88′ Fazio, 94′ Bruno Peres.

