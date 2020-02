CALCIOMERCATO ROMA KLOSTERMANN LIPSIA – Uno dei tanti nodi degli ultimi anni in casa giallorossa è stato quello dei terzini. In estate era arrivato Davide Zappacosta che avrebbe potuto offrire qualità ed esperienza sulla corsia di destra, ma il solito ‘infortunio’ di turno ha dovuto sfortunatamente fermare il calciatore. Nelle ultime giornata su quella di sinistra, invece, Fonseca preferisce Spinazzola a Kolarov.

Calciomercato Roma, piace Klostermann

Nell’ultima sessione di mercato si è vista anche la cessione di Florenzi, che di fatto hanno lasciato i soli Santon e Bruno Peres come soluzioni per mister Fonseca. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’, il ds capitolino Gianluca Petrachi sta pensando già ad un rinforzo in vista della prossima stagione: si tratta di Lukas Klostermann, giocatore di grande duttilità che preferisce giocare sulla corsia di destra ma in casi di emergenza può fare anche il centrale o il terzino sinistro. Il suo contratto scadrà tra una stagione e il costo del suo cartellino si aggira sui 30 milioni di euro.

Klostermann-Schick, al via la trattativa

Il tedesco classe ’96 sta disputando una grande stagione con il Lipsia, primo in campionato in Bundesliga. L’affare è stato proposto dallo stesso mediatore che ha curato la trattativa di Schick, in prestito con diritto di riscatto ai tedeschi. Le ottime prestazioni fin qui dell’attaccante ceco, però possono far partire una trattativa che coinvolgerebbe anche l’esterno. La trattativa è reale, il profilo di Klostermann piace ai Friedkin, ma bisognerà capire il futuro di Petrachi e il prossimo diesse della Roma.

