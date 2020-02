Calciomercato Roma, El Shaarawy vuole tornare

Roma-Gent non ha offerto un grande spettacolo per i tifosi giallorossi, ma alla fine è arrivata quella vittoria tanto sospirata che quantomeno ha messo fine al digiuno di successi per Paulo Fonseca e i suoi ragazzi.

In tribuna come spettatore d’eccezione per questa partita di Europa League c’era anche una vecchia conoscenza giallorossa, vale a dire Stephan El Shaarawy, accompagnato dal fratello-manager. Una buona occasione per lui per salutare i dirigenti giallorossi e gli ex compagni di squadra. Tanto più che in Cina, purtroppo a causa del coronavirus, il calcio non è certo primario per il popolo asiatico e dunque il campionato è fermo.

Ad ogni modo per El Shaarawy non ci saranno molti giorni di vacanza, visto che a breve tornerà ad allenarsi con la sua squadra, lo Shangai, a Dubai.

LEGGI ANCHE –>>Voti Roma-Gent: Pellegrini non c’è, bene Perez

Calciomercato Roma: El Shaarawy vorrebbe tornare

Se ne è parlato anche negli ultimi giorni di gennaio, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Parliamo ovviamente del ritorno proprio di El Shaarawy nella Roma. Dove comunque nel reparto offensivo c’è una grande concorrenza. E dunque proprio per questo motivo non è stato accelerato nessun possibile accordo. Non è un mistero che il giocatore, molto legato alla Roma e ai colori giallorossi, vorrebbe tornare in Italia. E per farlo sarebbe anche pronto a tagliarsi, e di parecchio anche, il lauto ingaggio che percepisce in Cina.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!