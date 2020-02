4 clean sheet in 23 partite per Pau Lopez. Numeri non positivi per il portiere spagnolo che è chiamato a riscattare la stagione.

ROMA – 4 clean sheet in 23 partite per Pau Lopez. E’ questo il bilancio del portiere spagnolo riportato da Il Messaggero. Numeri che evidenziano qualche piccolo problema per la squadra capitolina che deve cambiare passo per cercare di centrare la Champions League. Lo spagnolo è sempre stato al centro delle polemiche per non essere riuscito a dare sicurezza al reparto. Per lui quindi servono prestazioni differente con l’obiettivo di dare solidità all’intero reparto.

LEGGI ANCHE —> I VOTI DI ROMA-GENT

Roma e la porta inviolata: solo 4 clean sheet in 23 partite per Pau Lopez

Pau Lopez chiamato al riscatto in questa seconda parte di stagione. Il portiere spagnolo non ha convinto nel girone di andata e anche contro il Gent ha sbagliato appoggi facili e soprattutto non rischiando nei momenti di pressione. E i numeri non lo premiano.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!