Roma, club in ansia per il terreno dell’Olimpico: le ultime

Il terreno dell’Olimpico fa discutere. La partita di rugby potrebbe creare problemi a calciatori (e non solo). Le ultime.

ROMA – Il terreno dell’Olimpico ritorna a far discutere. Come riportato dal Corriere dello Sport, i diversi eventi che hanno visto protagonista il tappeto verde dello stadio rischiano di creare alcuni problemi a calciatori e non solo. Il rischio di vedere un campo ‘affaticato’ è molto alto con il gioco destinato a risentirne e il rischio più alto di infortuni. I lavori sono in corso ma non sarà semplice in poche ore farlo ritornare perfetto.

Il precedente

E il precedente non è dei migliori. Gli infortuni di Zaniolo e Demiral sono arrivati proprio il giorno dopo la partita di Coppa Italia tra Lazio e Cremonese. Una situazione che rischia di degenerare anche in questa sfida con la Roma che è pronta, in casi di nuovi k.o., a chiedere in futuro lo spostamento di qualche giorno della partita.

