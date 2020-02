SERIE A VOTI ROMA-LECCE – Partita completamente a senso unico allo Stadio Olimpico, dove torna alla vittoria dopo due mesi in casa la Roma di Paulo Fonseca. Poker giallorosso al Lecce di Liverani che porta le firme di Under su assist di Mkhitaryan, proprio l’armeno poi firma il raddoppio su assist di Dzeko, con il bosniaco che realizza il tris sul cross di Kolarov e proprio il serbo chiude la pratica con un gran sinistro su assist di Carles Perez, subentrato a Under nella ripresa.

Seconda partita consecutiva senza subire reti per la Roma che batte un Lecce proveninete da 4 successi consecutivi. Primo successo in casa in campionato in questo 2020. La prossima sfida vedrà i giallorossi prima in Belgio contro il Gent per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e poi domenica a Cagliari.

Voti Roma-Lecce

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 6,5; Ünder 6,5, Pellegrini 4,5 (46′ Kluivert 6), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7 (81′ Kalinic sv).

A disp.: Fuzato, Cardinali, Perotti, Çetin, Santon, Fazio, Spinazzola, Ibanez.

All.: Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito 5; Donati 4, Lucioni 5, Rossettini 4, Calderoni 4,5; Deiola 4, Petriccione 5 (46′ Shakhov 5), Majer 5; Barak 5,5, Mancosu 5; Lapadula 4,5.

A disp.: Chironi, Gabriel, Paz, Rispoli, Deiola, Vera, Tachtsidis, Dell’Orco, Maselli, Meccariello, Oltremarini, Rimoli.

All.: Liverani

Arbitro: Giacomelli 6,5

Marcatori: 13′ Under, 37′ Mkhitaryan, 69′ Dzeko, 80′ Kolarov

Ammoniti: 48′ Mancini

