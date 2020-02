Dzeko raggiunge Montella a 102 gol, l’allenatore: “Complimenti campione, benvenuto in famiglia”

DICHIARAZIONI MONTELLA SU DZEKO – Con la rete di ieri nel 4-0 della Roma contro il Lecce, Edin Dzeko è salito a quota 102 gol con la maglia giallorossa, numero alto per la storia del club, talmente tanto che si avvicina al podio dei bomber della Roma, dove sul gradino più alto non può che esserci Francesco Totti a quota 307 gol.

Dzeko si avvicina al podio

Il bosniaco arrivando a 102 eguaglia Vincenzo Montella e mette nel mirino Pedro Manfredini (104), Rodolfo Volk (106) e Amedeo Amadei (111). Secondo posto di Roberto Pruzzo ancora lontano, con 138 gol.

Montella commenta Dzeko

L’aeroplanino ha voluto commentare tale evento con un post molto intenso su Instagram: “Ed ora dopo l’amore di mio figlio Emanuele che proprio pochi giorni fa mi chiedeva una foto con te. Dopo la casa nella stessa via. Dopo la maglia giallorossa. Dopo la 9. Adesso in comune abbiamo anche un grande numero. Il 102. Complimenti campione, benvenuto in famiglia”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!