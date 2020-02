PARTITE SERIE A PORTE CHIUSE – Sta tenendo sicuramente banco la situazione coronavirus in Italia, che oltre a far preoccupare milioni e milioni di persone, farà saltare, come già è successo proprio nella giornata di ieri, eventi sportivi di alto livello.

Serie A a porte chiuse

In attesa di capire quando verranno recuperate le sfide non disputate nell’ultimo turno di campionato, la riunione di quest’oggi in FIGC ha portato alla richiesta al Governo di poter disputare le partite a porte chiuse, a partire dalla gara di Europa League di giovedì prossimo tra l’Inter di Antonio Conte e il Ludogorets, valida per la sfida di ritorno dei sedicesimi di finale.

In Lega Pro un comunicato ufficiale elenca le 35 gare rinviate con tre possibili date per il recupero.

