EUROPA LEAGUE ARBITRO GENT-ROMA – Prima gara fondamentale e decisiva della stagione per la compagine di Paulo Fonseca che giovedì alle ore 18:55 andrà in scena in quel di Gent alla Ghelamco Arena. La gara è valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, dopo che giovedì scorso i giallorossi si erano imposti per 1-0 allo Stadio Olimpico grazie alla rete di Carles Perez.

Arbitro Gent-Roma, c’è uno spagnolo

Sarà José Maria Sánchez Martínez a dirigere la gara di ritorno dei sedicesimi, assistito dai suoi connazionali Raúl Cabañero Martínez e Roberto Alonso Fernández. Al Var ci saranno Carlos del Cerro Grande e il suo assistente Javier Estrada Fernández. Quarto ufficiale Pablo González Fuertes.

Primo confronto per entrambe le squadre con il fischietto spagnolo. Nella fase a gironi aveva diretto anche la gara tra Borussia Mönchengladbach e İstanbul Başakşehir, terminata 2-1 per i turchi.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!