Verso Gent-Roma: chi gioca al posto di Pellegrini?

Non sono arrivate buone notizie dall’infermeria in vista di Gent-Roma, prossimo appuntamento importante della squadra giallorossa. La formazione di Paulo Fonseca sarà impegnata giovedì sera in Europa League.

Dopo aver vinto in campionato contro il Lecce, mettendo fine ad un periodo negativo, adesso la Roma è attesa dalla trasferta in terra belga. Dove si ripartirà dallo striminzito 1-0 conquistato all’Olimpico grazie alla rete di Carles Perez. Per questo motivo servirà una grande prestazione se si vorrà passare il turno.

Tornando all’infermeria, Pellegrini non potrà essere della partita e salterà anche la partita contro il Cagliari per l’infortunio rimediato contro i salentini. Chi giocherà dunque al suo posto?

La probabile formazione giallorossa

In realtà in quel reparto Paulo Fonseca ha abbastanza alternative, nonostante le assenze ormai datate di Zaniolo e Pastore. L’allenatore portoghese può giocarsi il jolly Mkhitaryan. L’armeno contro il Lecce ha giocato (e segnato) da esterno sinistro, poi nella ripresa ha giocato da trequartista puro. E occuperà quella zolla anche contro il Gent.

Con Carles Perez che dovrebbe tornare a giocare titolare sulla fascia destra, si apre il ballottaggio a sinistra. Con Kluivert che pare essere favorito su Perotti, anche se non è da escludere qualche mossa a sorpresa del tecnico. In panchina invece andrà Under. Negli altri reparti sicuro l’utilizzo di Mancini in difesa, visto che è squalificato in campionato. A destra fuori Peres (non in lista), Santon e Spinazzola si giocano il posto. Questo dunque il probabile undici titolare della Roma: Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

