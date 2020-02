NOTIZIE SERIE A CALENDARIO PARTITE – L’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, fa il punto della situazione nei vari campi italiani di calcio, dalla massima categoria, fino alla Serie C, passando anche per il campionato cadetto.

La situazione in Serie A

Al momento il decreto varato dal Governo parla di ‘porte chiuse’ per tutte le partite che si disputeranno nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Liguria ed Emilia Romagna, valido fino a domenica 1 marzo 2020. Rimane dunque, al momento, a porte aperte la sfida di lunedì 2 marzo tra la Sampdoria e l’Hellas Verona, ma non sono escluse decisioni diverse, perché difficilmente che per un giorno solo possa cambiare qualcosa.

Dunque Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e il big match Juventus-Inter si disputeranno a porte chiuse, nelle gare valevoli per il 26° turno di Serie A. Si giocheranno a porte aperte, invece, Lazio-Bologna, Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta e Napoli-Torino.

La situazione in Serie B e C

Nel campionato cadetto a porte chiuse Entella-Crotone, Chievo-Livorno, Cittadella-Cremonese e Venezia-Cosenza, regolari le altre, ovvero Benevento-Spezia, Empoli-Pordenone, Juve Stabia-Trapani, Pisa-Perugia, Frosinone-Salernitana e Pescara-Ascoli.

Completamente diverso il discorso in Serie C, dove sia il Girone A che il Girone B non verranno disputati in nessun campo. Nel Girone C, al momento, non sono previsti rinvii. In Coppa Italia donne rinviato il ritorno dei quarti di Sassuolo-Florentina, Fiorentina-Milan e Juve-Empoli. Si gioca a porte aperte Roma-San Marino. La Primavera B rinvia tutte le gare dell’8° turno.

Recuperi partite Serie A

Oggi dovrebbero essere annunciate le date dei recuperi delle gare non giocate in A lo scorso week-end, ovvero Torino-Parma (reucpero previsto mercoledì 11 marzo alle ore 18.30 con conseguente anticipo di Torino-Udinese da lunedì 9 a sabato 7), Verona-Cagliari (probabilmente verrà recuperata mercoledì 11 marzo alle ore 15). Il problema d’incastro nel calendario è per Inter-Sampdoria, dove l’unica data disponibile ad oggi è il 20 maggio, ma molto dipenderà dal cammino europeo nerazzurro). Le uniche due date possibili per Atalanta-Sassuolo sono il 4 e il 18 marzo (quest’ultima più probabile), ma il club di Percassi considera ancora aperta la questione dell’anticipo al 6 della gara con la Lazio (che si oppone), che dunque condiziona il resto.

