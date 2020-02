Gent-Roma, ecco i calciatori convocati da Fonseca. Fuori per infortunio Lorenzo Pellegrini, ma le alternative sulla trequarti sono tante.

La Roma ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent. Si riparte dalla vittoria col risultato di 1-0 dell’andata, che permette alla Roma di passare il turno anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto a patto di segnare. Ecco perché per la Roma sarà molto importante riuscire a segnare un gol in trasferta.

Gent-Roma, i convocati

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Perotti, Villar, Veretout.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

