EUROPA LEAGUE FORMAZIONI UFFICIALI GENT-ROMA – Prima tappa fondamentale per il proseguo della stagione giallorossa. I capitolini alle ore 18:55 saranno in scena alla Ghelamco Arena di Gent per affrontare la squadra belga del tecnico Jess Thorup, nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La gara di andata terminò con il punteggio di 1-1 allo Stadio Olimpico, grazie alla rete di Carles Perez.

Sarà José Maria Sánchez Martínez a dirigere la gara di ritorno dei sedicesimi, assistito dai suoi connazionali Raúl Cabañero Martínez e Roberto Alonso Fernández. Al Var ci saranno Carlos del Cerro Grande e il suo assistente Javier Estrada Fernández. Quarto ufficiale Pablo González Fuertes.

Formazioni ufficiali Gent-Roma

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owus, Odjidja-Ofoe; Bezus; Depoitre, David.

A disp.: Coosemans, Chakvetadze, Niangbo, Kvilitaia, Marreh, Lustig, Godeau.

All.: Thorup

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Fazio, Santon, Villar, Ünder, Perotti, Kalinic.

All.: Fonseca

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!