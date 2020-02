Europa League, salta una partita per maltempo

Mentre il cielo su Gand è coperto e sono attese piogge consistenti prima di Gent-Roma di questa sera, c’è da registrare un rinvio riguardo i sedicesimi di Europa League, il cui ritorno si giocherà quest’oggi.

La sfida Salisburgo-Eintracht Francoforte è stata infatti rinviata a causa di un’allerta uragano in Austria. Sulla città austriaca infatti le previsioni meteo non lasciano presagire nulla di buono: tanta neve e raffiche di venti fino a 120 chilometri all’ora.

Per motivi di sicurezza dunque la partita non si giocherà questa sera alle ore 21, ma sarà giocata nella prima data utile, che ancora deve essere individuata, prima della disputa degli ottavi di finale di Europa League. Per la cronaca l’Eintracht aveva vinto per 4-1 nel suo stadio e dunque parte con i favori del pronostico per il passaggio del turno.

